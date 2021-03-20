新竹市立動物園於2019年底重新開園，短短1年多就將誕生第200萬人次遊客，市府將提供這位幸運兒享1年無限次免費入園優惠。（陳育賢攝）

新竹市立動物園於2019年底重新開園，短短1年多就將誕生第200萬人次遊客，市府將提供這位幸運兒享1年無限次免費入園優惠，另，本月28日也將舉辦抽獎活動，再抽出20位幸運兒同享1年無限次免費入園。

市長林智堅表示，新竹市立動物園於1936年創立，是全台原址現存最久的動物園，陪伴了3、4代的新竹人成長，但因這座動物園實在太老舊，動物們在園中生活相當可憐，因此他啟動動物園改造計畫，透過專業的建築師、植物學家、動物學家一起規畫，前年12月28日重新開幕，讓這座被遺忘的動物園，重新擦亮品牌，現在成為外地人來到新竹必去的景點。

林智堅說，新竹市立動物園重新開幕創造了3大成功，第1是提升動物福祉，園內設計屢獲國內外建築獎肯定；第2增加了城市交流契機，與日本東武動物園、高雄壽山動物園締結姊妹園，更與台南市頑皮世界、新竹縣六福村和台北市立動物園緊密交流。第3是動物園吸引超高人氣，累積至今已有198萬人次參觀，門票收入超過6664萬元。

園方表示，預估第200萬名入園遊客將會在近期誕生，幸運兒可獲得2張價值5百元的「認養卡」，未來1年可無限次免費入園。

若不是第200萬人次入園的朋友也別惋惜，市府將於3月28日舉辦歡慶活動，園方加碼抽獎活動，當天入園者都有抽獎機儲，另外再提供20名幸運兒可獲得「認養卡」，同樣享有未來1年無限次免費入園。

市府表示，3月28日歡慶活動當天上午10點至下午2點，動物園大鳥籠旁舞台區有精彩的光影表演與動物臉譜彩繪活動，園區內還設置尋寶式的闖關活動，民眾除有機會拿到闖關小禮物外，當天下午2點40分將抽出20名認養卡得獎者。

此外，3月27至28日兩天周末假期，若民眾身份證字號內有「200」（限符合數字順序），出示證件即可免費入園。市府也提醒，為落實防疫，動物園仍有1500人即啟動人流管制的入園人數上限，請民眾配合。

(中時 )