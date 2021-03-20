吳念軒在台視、三立偶像劇《戀愛是科學》中飾演新潮髮型設計師，從小暗戀大他7歲的青梅竹馬姐姐莫允雯，為戲他勤學美髮技術，拍第一場戲時更耗費8小時拍攝，幫洗頭洗到大拇指起水泡。他笑說，一開始幫莫允雯洗頭時很糗，因為太緊張，不小心把水噴到莫允雯的衣服裡，莫允雯虧他說：「還好我不是穿白色的。」

為了完美詮釋專業髮型師，吳念軒向許多專業美髮師取經，從洗頭指法、吹頭髮、剪燙髮，到甩刀、收刀等技巧無一不用心，甚至到處找人練習，在片場空檔時，還抓工作人員來梳頭，被大家虧「戲拍完後，每個人都有妹妹頭瀏海了。」吳念軒似乎練出成果，也被讚可以將美髮當副業，他自稱「剪刀手」架勢十足，笑稱口袋放的不是鈔票，而是梳子和剪刀。

吳念軒透露，以前的確想過要當髮型師，後來幸運成為演員，讓他體驗不同的職業和人生、遊歷許多地方，「相對於錢，這些在我心中更有價值。」因戲學習美髮技能，才發現要注意的細節原來不少，像是如何和客人聊天、隨時注意客人需求、洗頭力道及水溫的控制，還要擔心不要噴濕客人的衣服。《戀愛是科學》本週日首播。

吳念軒為莫允雯洗頭，不小心將水潑到她衣服。（三立提供）

吳念軒詮釋專業髮型師角色，私下勤練美髮技術。（三立提供）

吳念軒劇中飾演專業髮型師。（三立提供）

《戀愛是科學》由莫允雯、吳念軒主演。（三立提供）

(中時 )