台灣3月因餐廳業者的行銷活動掀起一波「鮭魚之亂」改名潮，改名次數引發爭議，台南市長黃偉哲21日認為次數要設限制門檻，避免民眾浮濫改名，造成多餘的行政負擔。

台灣某家餐廳推出憑特定名字就可享免費優惠活動，真的有民眾因而改名，帶動數百名民眾跟風。民眾視改名為兒戲，挑起姓名條例限制次數議題。

黃偉哲強調尊重現有改3次門檻，若民眾認為改名字太容易，希望中央檢討姓名條例，他支持限制次數，勿讓浮濫改名造成行政負擔，改太多字同樣造成公文書登錄不便。

黃偉哲說明，台灣是法治社會，人民有改名自由也要循一定法律制度，有人喜歡改名為了得到蠅頭小利，這是人民權利，其實每個人心中都有一把尺。

他表示，有民眾為了吃鮭魚壽司改名，可能賺到了幾千塊，將來如果名字改不回去，可能造成更多的行政負擔，或是自己跟朋友的困擾，這個損失可能是數倍甚至數十倍於此，奉勸要改名的人，還是要加以三思。

(中時 )