藝人簡沛恩2019年創立的質感系手搖飲料必可蜜（PiQiMi），趁本月底歡慶滿2周年之際，19日進駐微風信義，開幕期間推出微風限定阿里山珠露飲品，並與人氣名店青畑九號豆製所再度聯名，推出台北限定的「大甲芋頭肉鬆燒」。

必可蜜微風獨家阿里山珠露，50元。（微風提供）

去年必可蜜就曾與青畑九號豆製聯名合作「紅豆奶皇流沙燒」，吸引網美朝聖打卡，今年再攜手合作「大甲芋頭肉鬆燒」，外觀為六角形，7公分超厚芋頭內餡搭配嚴選不加豆粉的台灣豬肉鬆，31日前購買大甲芋頭肉鬆燒，獨享買6送明星飲品「秘蜜包二奶」。

必可蜜秘蜜包二奶，85元。（微風提供）

(中時 )