劉君恕主任與陳小弟合影。圖北榮提供

北榮團隊與陳小弟合影。圖北榮提供

國際疫情嚴峻之際，台灣醫護仍發揮人道精神，完成跨國救援任務！台北榮總肝臟移植團隊協助一名越南10個月大、因膽道閉鎖急需換肝的陳小弟（BunBun）來台，並由母親捐肝救子成功，挑戰在於當時國內正好出現首例英國變種病毒入侵，禁止外籍人士入境，經衛福部、外交部等單位特許才准來台就醫進行緊急手術。

由台北榮總移植外科主任劉君恕所領導的肝臟移植團隊，與越南河內兒童國家醫院多年來密切合作，不但多次前往當地協助活體肝臟移植，去年7月20日也曾協助越南女主播攜女來台捐肝救女成功。

劉君恕表示，10個月大的陳小弟，出生後確診罹患膽道閉鎖，2個月大時接受葛西氏手術失敗，急需換肝，當地主治醫師建議來台治療，但當時台灣禁止外籍人士入境，衛福部考量病況危急，最後同意特許於1月8日來台，並可視病情需要進行緊急手術，不受14＋7日居家隔離的限制。

陳小弟抵台後第9日，即因病況不佳緊急進行肝臟移植手術，雖然母子倆二檢PCR皆為陰性，但醫療團隊考量入境僅9天，仍採取最高規格防護，在獨立空調房間施行手術，且所有人員均穿著全套防護衣，由母親捐出19％的左側葉肝臟，光是摘取手術就耗時5.5小時，為反覆確認肝臟門靜脈狀況，植入手術時間更長達12.5小時。

劉君恕說，陳小弟的母親1月27日出院，等至29日（21天）隔離期滿後，才終於可以進入加護病房看到分離長達3周的愛子，陳小弟的父親也在隔離21日後首次見到妻兒，李小弟也在看到媽媽後，撒嬌式的哭鬧，場面叫一旁的醫護人員備感温馨。2月14日術後4周，陳小弟已順利出院，預計近期返回越南。

BunBun的媽媽說，手術躺在手術台上時，我根本沒有任何焦慮，這很奇怪，也許是因為我對劉教授和醫院的外科團隊充滿了信心。到了終於到了與兒子相見那天，BunBun被允許去普通病房，我們被允許照顧他，見到他並擁抱他，我的心是如此的高興。手術治療後，皮膚變的白皙，眼睛漂亮，吃得更好，體重開始增加，運動也很好，現在他可以爬行並站起來，過著健康的生活。看著越來越強大的孩子，以前的所有苦難和痛苦都消失。非常感謝劉教授以及臺北榮總的醫護人員竭力幫助！

(中時 )