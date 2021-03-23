時隔一年半、年銷萬份的『青花椒麻爆米花』回來了！以將花椒界最高等級的「九葉青花椒」與多種辣椒粉，特別研磨成不同刻度的粗粉與細粉，混搭爆米花提升口感，嗆辣麻感要挑戰你的舌尖體驗！而擄獲大人小孩的『玉米濃湯爆米花』，現在到只要到小七就能帶回家，3/24-4/28更有限時優惠第二件6折。

2019年夏季推出的『青花椒麻爆米花』，以香、麻、辣豐富層次獲得消費者喜愛，更於上市第1個月創下1萬份佳績。順應粉絲的回饋與期待，「Magi Planet星球工坊」這次以四川九葉青花椒為主角，黃金比例調製不同粗細的椒麻粉、辣椒粉，最後再與爆米花翻炒，整體保有青花椒本身的清香，味道更加鮮明且爽口；這版『青花椒麻爆米花』相較過去風味多了尾勁的香甜，回甘滋味特別迷人，久吃也不用擔心辣度或重口味，很推薦與茶飲或當作下酒菜搭配享用。

【Magi Planet星球工坊】玉米濃湯爆米花。(圖／品牌提供)

辦公日常少不了零食與下午茶，除了洋芋片外，現在還有新選項爆米花。「Magi Planet星球工坊」的『玉米濃湯爆米花』自推出後廣受好評，至今仍為TOP1高人氣經典口味，更征服國際評審的味蕾，贏得食品界米其林-2021比利時iTQi美食評鑑2星認證。採用美國非基因改造玉米粒，圓潤飽滿的爆米花搭配進口玉米醬粉調味，甜鹹風味交織， 其香氣更有層次，每一口都是雙重滿足，讓人欲罷不能。

(中時新聞網)