去年蘇姓網友因不滿時事，在臉書留言表示，可以對民進黨提出罷免，或學習港獨暴動革命，採用大客車衝撞、汽油彈等， 檢方將蘇依恐嚇及煽惑他人犯罪起訴，台灣高等法院維持一審判決，認為蘇所發表之言論，屬政治性言論，無立即危險，判決無罪確定。

檢方指控，去年5月13日蘇在宜蘭縣某便利商店，以行動電話上網連結其以「蘇幻雲」名義申請之臉書帳號後，留言「學習港獨暴動革命，採用大客車衝撞＆汽油彈＝鎮暴警察無作用，目標總統府＆中選會＆立法院＆行政院」等內容，涉犯恐嚇等罪。

宜蘭地院判決無罪，檢上訴後，高院認為，憲法保障言論自由以達成追求真理、監督政治活動，進而促進民主政治健全發展之本旨，必須存有具體的「急迫重大政府利益」之下，才得加以限制，以符合憲法保障人民言論自由之基本權利。

高院認為，蘇的留言目的，在於藉此表達個人政治主張，抒發對執政當局之不滿，且無要求、號令、邀集不特定之人群起為之用語，難認蘇有何恐嚇公眾之故意，或煽惑他人從事犯罪之意圖，根本上也沒有明顯且立即的危險狀態存在。

合議庭表示，蘇發表之言論，屬政治性言論，且無證據足以證明有「急迫重大的政府利益」必須賴以維護，難認涉犯恐嚇公眾罪或煽惑他人犯罪，判蘇無罪確定。

(中時 )