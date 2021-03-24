Y女現身說明自己與丁允恭之間的來龍去脈。（截自《這!不是新聞》臉書）

前總統府發言人丁允恭日前遭監察院彈劾任職高雄市新聞局長時，與女記者Y女在辦公室嘿咻且事後還騷擾對方，24日懲戒判決丁允恭撤職，並停止任用2年。Y女24日也在節目中現身，直言她看到判決結果後，感到非常不公平，Y女在談話過程中，還一度哽咽。

Y女24日在政論節目《這！不是新聞》中表示，今天是因為同業轉述，她才知道丁允恭被開鍘的消息，因為她並沒有關注相關新聞，「我看到已經兩年的時候，腦袋一片空白，因為我一直覺得這不干我的事，但看到之後還是覺得，到底是為什麼？」並透露當初接受週刊採訪，其實是意外，之後就一直沒有曝光，面對電子媒體，因為她擔心現在得來不易的的平靜生活，會不會因為在次曝光，而被毀掉，可是今天看到判決的時候，「我真的覺得很不公平」。

Y女說，2014年她和丁允恭開始交往，到2015年當中大部分的時間，都是她在等待，而這也讓她現在對等待這件事情十分害怕，而當時2人的相處模式是，丁允恭在辦公，而她則必須請假在自己套房等丁允恭，但他來後只是隨便吃個飯，親密完就走了，整個過程可能不到3小時，一周一次的見面就結束了。談話中，Y女還一度哽咽。

Y女指出，每次和丁見面後都感到很失落，而丁允恭走後，她晚上都會到誠品前面，看著音樂盒，一邊聽著《卡農》一邊哭，而這樣的等待，讓他感到十分煎熬。後來與男性友人想要進一步相處時，她已經沒辦法做到，也不願意等對方，「我非常害怕這件事情」。

Y女坦言，當時願意讓周刊報導，還有一個原因，是因為她出生在一個單純家庭，「爸媽很平凡，我也是平凡人」，但她也知道自己被欺騙了，也知道騙她的這個人是政府高官。

Y女控訴丁允恭，她很想知道，為何在生活上可以去騙人的人，也可以繼續擔任政府官員，如果他都是這樣子去對待生活中的一切事物，那他有甚麼辦法說自己是正直、善良、誠實的公務人員？且他還擔任發言人這麼重要的職位。

(中時新聞網)