AZ疫苗22日開打，媒昨日北部某醫學中心1名護理師在接種後立即出現過敏反應，全身起疹又心悸。對於開打3天就出現1人急性過敏，醫師表示，急性過敏反應發生率約百萬分之1，首批11.7萬劑應不會有案例，但也有可能剛開始，後面就沒有，必須繼續追蹤。

北部某醫學中心1名護理師在接種後立即出現過敏反應，全身起疹又心悸，心跳飆至每分鐘130到140下，沒有休克，醫護人員立即給予適當處置，並送入加護病房，不過目前已離開加護病房。

對此，林口長庚醫院副院長邱政洵表示，過敏反應有很多種，用藥或打疫苗都可能發生，大部分都是輕度的，比如說疼痛、輕微發燒。所謂的急性嚴重過敏反應，應是施打後短時間內嚴重出疹、黏膜水腫，甚至呼吸困難、休克，這就叫急性嚴重過敏反應，該個案沒有出現休克，等於還沒有那麼嚴重。

長庚醫院周一開打後，數百名員工都沒有嚴重過敏反應的現象，但是輕度的過敏反應，例如發燒、疲倦、施打部位的疼痛是有的，但是我們有關懷小組，過程也有隨時注意員工反應，大致上沒有問題，醫院的運作還是順利，也沒有員工出現請假潮。

邱政洵表示，急性過敏的反應，一般的藥物是百萬分之1的機會，國外的新冠肺炎疫苗亦有介於百萬分之2-5之間的統計。台灣現在打的AZ疫苗，在國外已經打了數千萬劑，如今接種3天出現1例，必須要繼續追蹤。

邱政洵也說明，過敏不是只有藥物因素，還有個人體質因素，曾過敏者不建議施打疫苗。以百萬分之1的發生率來說，理論上11.7萬劑疫苗，應不會出現案例，但這個案例也有可能是出現的較早，後面就沒有，不能出現1個就說不要打，而應長遠地來觀察。

(中時 )