緩解台中港區用水問題，水利署將使用台電台中火力發電廠蓄水池為中繼站，以淡化海水方式提供港區每日1.3噸水量。（林欣儀攝）

全民抗旱大作戰，經濟部宣布台中、苗栗從4月6日起實施「供五停二」限水措施，科學園區、大型工業用戶節水率也調高，各單位積極「找水」，為此，立法院副院長蔡其昌26日到台電台中火力發電廠視察抗旱水源措施，水利署表示，將利用中火儲水池為中繼站進行海水淡化，每日可供1.3萬噸水源給港區廠商。

水利署長賴建信表示，水利署執行前瞻與抗旱1.0計畫後，台中每日用水量已由原本的147萬噸降到133萬噸、節水率達9.4％，此外，台中現有56口抗旱水井，全面啟動每日可抽取13.2萬噸水量、約占台中日用水量10％，此部分也已併入自來水系統供應。

緊接著抗旱1.0之後，水利署再推出抗旱2.0計畫，賴建信說，包括針對水情燈號黃燈以下的桃園及新竹等縣市強化區域調度、在後龍溪及大安溪等處進行伏流水開發、利用淨化廠周邊水源、淨水處理設備擴增與備用、建築工地地下水利用、動員國軍及民間支援淨水裝備與載水、台中緊急海水淡化共7大工作，每日共可增加供水量達16.8萬噸，其中11.7萬噸可供應台中。

賴建信強調，在台中港緊急水源供水部分，上周行政院拍板將緊急採購海水淡化系統，此設備未來將架設在中火循環水取水口、並以中火5萬噸蓄水池作為中繼站，初估移動式緊急海淡機組每日可抽取4萬噸海水、淡化後提供1.3萬噸水量供港區內各工廠取用。

此外，水利署也在大安溪、烏溪進行伏流水開發，賴建信說，工程人員24日已進場施工，預計3月下旬陸續開始供水，大安溪部分每日供水2萬噸、烏溪可供水量2.5萬，總計5月底前可供水4.5公噸、相當於18萬民眾日生活用水。

蔡其昌指出，抗旱與防疫一樣重要，政府總動員、希望把可增加供水量的方法都找出來，建議經濟部與衛福部合作，透過類似於口罩APP的方式，讓民眾知道哪裡有緊急供水可取用。

(中時 )