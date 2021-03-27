運河當局正加緊協助「長賜」號脫困

從周二起，長榮海運貨櫃輪「長賜」號就卡在身為全球經濟命脈之一的蘇伊士運河內，導致貨輪大塞車，令業界心急如焚。而據解密的備忘錄顯示，早在1960年代，美國就曾考慮，要用520枚核彈，在以色列境內另開一條平行的運河，以替代1869年建成的蘇伊士運河。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，雖然計畫無疾而終，但當初若是建了，今天就能派上用場。據備忘錄記載，美國打算用核彈，貫穿內蓋夫沙漠（Negev desert），開鑿長達160英里（約257公里）的死海運河。

來自美國能源部支持的加州勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）備忘錄中說，傳統開鑿運河的方式昂貴到不行，而在這種狀況下，應用核爆裂物似乎很有利。此外，備忘錄強調，「這類運河將成為目前蘇伊士運河富有戰略價值的替代品，並可能對經濟發展大有貢獻」。

長榮海運貨櫃輪「長賜」號卡蘇伊士運河

The US had a plan in the 1960s to blast an alternative Suez Canal through Israel using 520 nuclear bombs https://t.co/H8g8XQw9gR — Science Insider (@SciInsider) March 25, 2021

按照估計，每英里（1.6公里）需要用2百萬噸威力的炸彈。據核歷史學家韋勒斯坦（Alex Wellerstein）計算，這意味著要用520枚核彈，或是10.04億噸的爆裂物。而備忘錄中提案的可能路線，則貫穿以色列境內的內蓋夫沙漠，連結地中海和阿卡巴灣（Gulf of Aqaba），打開進入紅海和印度洋的通道。

實驗室指出，當地有長達130英里（近210公里）的沙漠荒原，幾乎沒有人煙，因此適用核開鑿法。備忘錄中說，概略的初步調查顯示，用核彈開鑿貫穿以色列的運河，似乎在技術可行的範圍內。不過，備忘錄中也表示，有個問題或許是構想者所沒有考慮到的，那就是「政治上的可行性，因為以色列周圍的阿拉伯國家很可能會強烈反對開鑿這類運河」。

事實上，美國原子能委員會（US Atomic Energy Commission）曾經研究，要和平性利用核爆來開鑿有用的基礎設施。另外甚至有計畫，要用這方式在中美洲開鑿運河。然而，和平核爆破（Peaceful Nuclear Explosions，PNE）仍在實驗階段。而美國在發現，有27個和平核爆破實驗嚴重造成地景輻射後，1974年就廢除了原子能委員會。

(中時新聞網)