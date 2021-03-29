NBA的球星愈來愈有集中的趨勢，需要單挑的機會也愈來愈少了。ESPN資深球評史密斯(Stephen A. Smith)前日在節目中感嘆，他回憶在見習當記者的時候，籃球不是這個樣子的，那年代的球星喜歡樹立敵人，在場上挑戰特定對手。

史密斯說：「相信我，我絕對明白什麼叫團隊運動，但這是籃球，在某些特定場合，這就是你死我活的二人對決。當今的球星忽略了球迷心底的期待，我只看到球星能躲就躲，他們極力淡化這種對決。」

布萊恩(Kobe Bryant)、麥可喬丹(Michael Jordan)當年即是以單打聞名於世，充分滿足觀眾對球星單挑的幻想，史密斯就是這兩人的死忠球迷。他還提到喬丹當年在記者會上，有人轉述某個對手的垃圾話給喬丹聽，喬丹離去時又跟記者確認一次「你確定是這個人講的嗎？」在場的人都知道，那個說錯話的傢伙肯定要被喬丹痛宰了。

在四大中鋒的年代，俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)、大衛羅賓森(David Robinson)之間的長期恩怨也非常有名。其實這兩人私底下都是好人，但在上了球場就是另一回事。杜蘭特(Kevin Durant)回憶他曾經因為球場上的競爭而敵視布萊恩，杜蘭特自認那是好現象，球星本就該互不相讓、認真較勁，要稱兄道弟可以等到退休後再來。

「換成是Kobe和MJ，他們永遠不會畏懼一對一。」史密斯大呼：「哪怕只有一次，我好想、好想看到詹姆斯(LeBron James)、里歐納德(Kawhi Leonard)在決賽的最後關頭進行單挑。」

(中時新聞網)