台劇女神韓瑜一改苦旦或傻白甜形象，近期在八點檔飾演敢愛敢恨的黑魔女，不時還有嘶吼、耍狠的演出，韓瑜大展演技讓觀眾看得直叫好，同時，韓瑜也升級演媽媽，她近日就曬出與兒子李家慶的劇照，只見韓瑜手托著下巴笑看李家慶，畫面散發滿滿的粉紅泡泡。
韓瑜日前在網上曬出與李家慶的合照，兩人坐在公園的星星造型椅子上，陽光灑落在草皮上，韓瑜手托著下巴笑看兒子，李家慶則俏皮擺合掌的姿勢，兩人看起來就像熱戀中的情侶，畫面散發滿滿的粉紅泡泡，也讓韓瑜直呼：「呃...我們在戲裡是母子，不是情侶...」。
41歲韓瑜保養有術，顏值凍齡的她看不出大李家慶整整11歲，唯美畫面吸引女星吳婉君留言：「你真是美到不像話」，黃瑄則直呼：「賞心悅目」，而劇中兒子李家慶大讚：「媽咪太太太美了」，他事後也發文直呼：「子翔與他上輩子的情人 太有愛了」。
其實韓瑜在日前就曾許願，希望有小鮮肉當護花使者，隨後編劇就安排小鮮肉兒子給她，讓韓瑜直呼不能接受：「我要的不是兒子，這樣和願望落差有點大」。而李家慶劇中的爸媽就是大家公認的男神黃少祺、女神韓瑜，李家慶就坦言沒對戲時很緊張，不過接觸後會發現他們是很暖心的人，不只會鼓勵李家慶，還會陪他對詞排戲，也讓李家慶放心不少
(中時新聞網)
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