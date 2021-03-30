圖為新高醫院透析中心，患者治療中。非當事個案。（柯宗緯翻攝）

高雄1名47歲鄭先生長期頭痛，過量使用坊間消炎止痛藥，導致腎功能逐漸下降，且接受透析治療後，仍然未在飲食及用藥上進行控制，所幸經新高醫院妥善診治後，患者目前狀況穩定。

新高醫院林穎志醫師表示，市售消炎止痛藥雖然方便，但使用 不當，可能會對腎臟造成損傷，長期過量使用將更容易導致腎臟問題，不可不慎。

根據立法院預算中心數據顯示，台灣健保每年支出超過400億在透析相關支 出，負擔相當沉重，有腎臟問題的患者竟占台灣人口數的10％。

新高醫院副院長朱益仁提到，台灣的健保機制以及良好的醫療水 平，使得腎臟病患者也能仰賴透析維持身體機能運作，但隨著透析人數增加，恐會造成健保支出的負擔。

朱益仁表示，新高醫院時常舉辦地區健診，就是希望提醒民眾平時一定要留意自己的身體狀況，台灣約有200萬人罹患慢性腎臟病，但患者不自知的絕大部分原因是因為初期無明顯症狀而無從察覺。

新高醫院提醒，可依台灣腎臟醫學會提出的「泡、水、高、貧、倦」簡易五小招來作為腎臟是否出現問題的指 標，也就是泡泡尿、腳水腫、高血壓、有貧血、易疲倦。但仍建議民眾必須定期 進行身體檢查，經由專業醫師診斷才是最好的選擇。

林穎志指出，透析患者的飲食控制非常重要，例如楊桃是絕對 禁止的，看似無害的水果對於透析患者卻有很大的危險性。因為楊桃內含神經毒素，腎功能不佳的病患無法將毒素排除，服用後可能產生打嗝、意識混亂、癲癇等症狀，甚至有生命危險。

另外，少鈉、少鉀與少磷是透析患者需要在飲食上特別注意的，因為腎臟排泄功能的下降，若不節制這些電解質的攝取，很容易就造成濃度偏高，對身體產生負擔及危害，透析對大多數人來說，都是一項不可逆的治療。

針對鄭先生的案例屬於個案，但醫師提醒，因為服用消炎止痛藥的量過大、時間過長，才會使腎臟造成如此嚴重的傷害。一般來說，只要依照醫師指示服用處方藥物，慎用消炎止痛藥，有問題立即就醫，就能降低藥物造成腎功能損傷的風險。

(中時 )