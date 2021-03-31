總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告3人妨害名譽。此事糾纏2年，台北地檢署認為彭文正在YouTube「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。

2019年5月20日，賀德芬先是在記者會中表示，無法得見蔡英文博士論文的內容，希望大家慢慢發掘或請蔡主動說明。7月9日，蔡英文公開蓋有鋼印的正本畢業證書；7月19日，教育部高教司公布昔日的相關實體文獻。

總統蔡英文高舉蓋有鋼印的LSE倫敦政經學院的畢業證書。（圖／摘自2019年7月10日蔡英文臉書／小英去哪裡EP9：狄卡（Dcard）科技股份有限公司）

2019年8月29日，賀德芬再度召開記者會，公布由林環牆完成的《獨立調查報告：總統蔡英文博士論文與證書的真偽》，認定蔡未在1984年取得博士學位。同年9月，旅英牛津博士徐永泰親赴LSE圖書館，調閱蔡博士論文，並提出多項重要質疑。

隨後蔡受訪時強調，處理論文都按照當時規定處理，「我想現在有很多人都沒有否認有論文這件事情」，至於學者評論，她認為是由短篇文章湊起來的，且「隔行如隔山」。總統府也召開記者會，重申蔡先前的立場。2019年9月27日，國家圖書館開放民眾在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閱、下載蔡之博士論文全文。

有關此爭議，LSE於當地時間2019年10月8日，發聲明證實，蔡英文確實於1984年獲得法學博士學位，學位由倫敦大學授予，論文也理應先送至學校的總圖書館（Senate House Library）。議會大樓圖書館的紀錄證實，當時收到一份論文副本，並送至倫敦大學高等法律研究院（IALS）。

2019年10月，LSE回應蔡博士論文爭議。（圖／摘自LSE官網）

不過，論文門爭議並未就此落幕，彭文正2019年10月13日於《政經關不了》節目中，主張官網上的文章可能是透過外部連結，不見得代表官方立場。2020年彭文正向法院提出確認論文真假之訴，但法院基於此起訴要件只是單純事實確認，無關實際法律關係的訴訟，因此駁回；彭上訴後，2021年1月20日開庭審理，法官認為一審時未經開庭、未傳喚雙方出庭，在訴訟程序有重大瑕疵，發回更審。

至於英國行政法庭訴訟部分，2021年2月，林環牆稱「論文門在英國行政法庭取得重大突破」，英國第一審行政法院判決，皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）必須對美國作家理查生，對於公開蔡論文口試委員姓名的請求做出回應。3月27日ICO表示，基於保護個人隱私，支持倫敦大學不公開口委姓名的決定。

針對蔡英文學位一事，府方強調，特定人士抹黑總統以特權方式取得學位，事實上，當年蔡英文並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡英文護航。蔡作為總統，對於無根據的指控已超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望就此讓荒謬無意義的質疑止息。

(中時新聞網)