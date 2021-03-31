日本前桌球天后福原愛之前遭雜誌《女性seven》在橫濱被直擊有「婚外情」，不過據了解，這位被日媒稱為「橫濱大谷翔平」的A男在接受《週刊文春》採訪時被發現已結婚。

之前福原愛遭直擊與一名長得像大谷翔平的高大男子在唐人街享受美食之旅後，於2月27日在橫濱的一家酒店過夜，事後福原愛回應和A男沒有同房，是開兩間房，並表示「對方是在自己精神不穩定的時候，一直支持自己的密友之一。」

不過現在又驚爆，福原愛在「橫濱約會」之前，A男曾告訴福原愛「自己沒有女朋友」，但是，3月27日中午左右，A男卻遭《週刊文春》直擊出現在某個高級公寓前，不過身邊跟著一名年輕女人。其實，這個女人是A先生的妻子。對此，A男對《週刊文春》說：「我不方便回答，因為我是一個普通人。但是，我沒有外遇。」

對此，福原愛目前人在日本，她在日本所屬的經紀公司電通目前還未回應，福原愛、江宏傑在台所屬華研國際也未回應。

(中時 )