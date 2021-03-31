蔡英文「論文門」案，英國行政法院日前一審判決皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）必須要公開「蔡英文博士論文口試委員姓名」。美國北卡羅來納大學經濟系副教授林環牆曾表示，ICO最新回應繼續以「個人資料保護」為主軸，拒絕提供蔡英文「口委資訊」及相關文件。資深媒體人彭文正則透露，ICO在4月1日將必須公布另外一份報告，且台灣的2場官司，在同月16日和21日也都會有新的進度出現。

彭文正30日在其主持的政論節目「政經關不了」表示，「論文門」行政官司在英國有3個案子在進行中，第一個是ICO在3月26日就已經公布的9頁報告，第二個，是在台灣時間4月1日愚人節即將公布的報告。第三個正在準備階段，他先不透露。彭文正還說，美國也將啟動相關的官司。

蔡英文「論文門」新進展？彭文正：蔡英文還有3場官司。（圖/本報資料照）

彭文正稱，在台灣進行中的案子則是「論文不存在之訴」和「教育部蔡英文論文保密案」。「不存在案」是他過去主張蔡沒有合格通過「1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」，無博士論文即無法取得博士學位，他因批評蔡事後提出的博士論文及其學位都非真實，遭蔡英文委律師提「妨害名譽」的刑事告訴。台北地院在2020年1月駁回彭文正訴願，但經彭文正上訴，今年1月高等法院認為，北院未經言詞辯論，有重大瑕疵，改判原判決廢棄，發回北院重新審理。

彭文正說4月16日和21日都有論文相關庭會召開，一個是「論文不存在之訴」的後續，另一個則是「教育部解封2049年12月31日的蔡英文論文和升等公文」的相關資料。他強調，2021年是論文門司法年，幾場官司攻防會陸續有結果，追查真相團隊會持續努力。

對於論文爭議，總統府曾在108年9月23日發出新聞稿回應，時任總統府發言人黃重諺展示總統博士論文原始文件，並指出，為鼓勵國際貿易法領域的研究，總統已經決定授權國家圖書館，將她的博士論文開放大眾閱覽，方便所有有志於國際貿易法的研究者投入相關研究。

(中時新聞網)