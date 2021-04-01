BLAKE PUTBACK WITH AUTHORITY‼️ pic.twitter.com/OW4NvohD6v — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 1, 2021

就算「大鬍子」哈登末節提前傷退，籃網1日仍靠厄文與喬哈里斯攜手攻下59分，甚至剛來報到的布雷克葛瑞芬也在末節爆發，最後以120比108逆轉擊敗火箭，除摘3連勝，籃網更以33勝15敗戰績正式超越七六人，成為東區龍頭球隊。

儘管火箭主控沃爾賽前無預警宣告膝傷缺陣，火箭開賽仍靠凱文波特、豪斯、伍德、泰特等人火力，始終保持穩定領先，甚至領先到17分之多，上半場結束，火箭68比57領先，但在第3節，籃網展開反撲，不僅追上，更一度取得超前。

隨後雙方陷入互有領先僵局，儘管哈登末節才打沒多久，就因右大腿緊繃提前退場，籃網仍靠厄文、布雷克葛瑞芬、喬哈里斯等人攜手打出誇張22比2猛攻，頓時把火箭打到傻眼，只能眼見籃網擴大領先差距到雙位數以上，直到結束槍響。

厄文貢獻全場最高31分，外加12助攻、6籃板，喬哈里斯轟進7顆三分球，也有28分進帳，哈登退場前拿下17分、8籃板與6助攻，面對前東家有點客氣，布雷克葛瑞芬11分、6籃板及4助攻；火箭以凱文波特20分最高，豪斯18分，伍德與歐利尼克各有14分。

(中時 )