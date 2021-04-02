太魯閣出軌現場空拍畫面。（中央災害應變中心影像）

工程車「奪命軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊進隧道內急搜救

台鐵408次太魯閣列車，今（2日）上午9時28分，於花蓮大清水隧道口出軌，截至晚間9時統計，50人死亡、146人輕重傷，為台鐵行駛以來最重大的死亡事故。相關討論文章於各大論壇四起，一位鄉民在論壇《PTT》上痛批，台鐵根本未善盡施工工地現場監控。

一名網友在論壇《PTT》八卦板回覆「明明就工程車駕駛的鍋在無限上綱什麼？」文章，網友開篇即點出兩大關鍵要點，一為，誰負責管理工地以及監督包商；二為，工地周邊防止鐵道外物入侵的防範對策為何。

網友指出，肇事的關鍵點在於，台鐵並未善盡工地公安規劃；網友舉例在台北市的道路施工規定擺放監視器，以遠端監控確保施工的情形，同時也舉證國外案例，日本的施工現場均有人指揮周邊交通，若無安排人員監控現場，包商一定會遭嚴重開罰。

網友痛批，「台鐵這個工地空拍照，不要說車啦，在山坡防止異物滾落東正線的防護措施，有人在照片裡看到嗎？」網友也表示，雖然今日溜逸鐵軌的工程車體積龐大，「但今天這種工地公安規劃，別的東西掉下去就不會出軌？」

黃色部分為墜落鐵軌的工程車殘骸，太魯閣408次因閃避不及撞上，造成嚴重死傷。（民眾林銘峰提供）

太魯閣408次列車撞上誤闖的工程車出軌，圖片可見，列車輪嚴重脫離軌道，且鐵軌枕木受衝擊也化為一片片殘骸。（民眾林銘峰提供）

太魯閣408次列車撞上誤闖的工程車出軌，鐵軌受到強烈衝擊化為碎片。（民眾林銘峰提供）

文章曝光後，不少鄉民紛紛留言回應，「這篇講到痛點」、「中肯」、「這個工程的監工絕對要吃屎了」、「台灣工地沒人在乎公安啦」、「你說了實話，但是有人不愛聽」、「對阿別間公司有做還是無法杜絕工安意外。何況台鐵什麼都沒做，三天一小事五天一大事。」

台鐵今年光是工程意外已有3起，最近一次為2月23日，台鐵台東海瑞站進行道岔抽換工程，3名道班工遭電力維修車追撞，造成2死1傷；其餘兩起則為1月20日，台鐵台南新市火車站，2名混凝土灌漿工人在施工時誤觸高壓電，2人全身多處灼傷；以及1月18日，一名調車工於屏東潮州進行車廂更換作業時，不慎被夾死在兩車廂間。

(中時新聞網)