「護理部與她認識的同仁書寫她在台大的點滴，集結給遠在東部的父母，讓他們了解自己女兒，這十年是如何的努力幫助別人…」台大醫院院長吳明賢，今天傍晚在臉書上哀悼醫院痛失一名原本立志未來回到家鄉服務的黃姓護理師，她是病患與同事眼中的天使，更是台大很資深優秀的同事，對於她的驟世感到不捨，希望台大同事能一起書寫，讓她的父母知道自己的孩子有多優秀，以減少心頭的感傷。

台大醫院院長吳明賢今天在臉書上以「折翼天使，紅塵有憾；天地無情，人間有愛」來懷念一直在內科加護病房擔任護理師工作超過十年的同事，吳明賢說，事發當天很快就知道這名護理師在火車上，最不捨的是，她週四都還在加護病房工作，週五是為了回玉里老家幫媽媽慶生，卻不幸發生意外。

吳明賢說，黃姓護理師平常非常認真，為了累積回到家鄉服務的經驗，選擇在挑戰很大的內科單位服務，即使工作忙碌，卻總是充滿笑容，有一份無畏懼的心，是病患眼中的天使，加護病房主任一向對她表現也是讚不絕口。

因為同事突然離世，吳明賢也表示，院內立刻啟動創傷輔導，由臨床心理中心協助，幫助護理部與加護病房度過這樣悲傷的時刻。

此外，吳明賢也表示，黃姓護理師由於表現良好，已經是公職，因此會有撫卹措施，同時他也和護理部一起，集結與她認識的同仁能記錄下她在台大的點滴，讓她的父母能夠知道，自己的女兒有多優秀的努力幫助別人。

吳明賢文末也勉勵，每個人發自己的光就好，不要吹滅別人的燈，盼能一起度過難關。

(中時 )