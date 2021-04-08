新冠肺炎疫苗3月22日全面開打，不少醫護人員擔憂，接種疫苗過後副作用會影響工作，導致工作效率降低，但勞動部日前建議疫情指揮中心研議疫苗接種假，每打一劑就可放2天假，部立桃園醫院護理師則說，若指揮中心真的同意放假，那麼的確會增加醫護人員接種意願。

桃醫院長徐永年提到，目前院內的確有醫護人員打了疫苗之後有不適的情形，但院方都會建議同仁多休息，尚未接到有同仁因為施打疫苗副作用而請假的需求，若是往後真的有疫苗接種假，對同仁絕對是助益，徐永年說，疫苗接種假不僅是對醫護人員的幫助，而是全體施打疫苗的民眾，日後將會遵從疫情指揮中心的指示。

敏盛院長劉宜廉表示，院內55歲以下的同仁副作用較於明顯，發燒、紅腫大多一天就會好轉，因此2天的假應是十分足夠，目前也有部分醫護同仁因副作用不適而請病假，談到會不會因為疫苗接種假而導致院內人手不足問題，劉宜廉則說，施打疫苗都是按照次序、排程，讓人力調度上更好安排。

桃醫護理師提到，疫苗開打時就已經陸續有同仁接種疫苗，但自身工作內容大多需要翻動病人，若有肌肉痠痛情形則會導致工作效率降低，因此到現在都尚未接受疫苗施打，聽聞指揮中心研議疫苗接種假時，她說，若真的有2天假，會提高不少接種意願，但她也提到，擔心的不只是發燒、紅腫等副作用，而是疫苗才剛開始施打，想等往後更多經驗參考時再做決定。

(中時 )