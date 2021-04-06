周遊代表捐出60萬善款。（李朝永提供）

台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌事故，造成50人罹難、162人輕重傷的嚴重傷亡，舉國震驚與哀傷。為感念太魯閣列車意外事故救災人員搶救期間至為辛勞，國際獅子會300A2區台北市明星獅子會及玲瓏心基金會，分別由明會星獅子會創辦人周遊與會長李麗莎率全體獅友致贈新臺幣36萬元，另玲瓏心基金會會長張瓊玲(明星獅子會創會長)與明星創辦人王惠民發動玲瓏心姐妹們共同致贈新臺幣24萬元，兩會合計致贈花蓮縣消防局加菜金共計60萬元，感謝該局在災區第一線救災，為他們加油。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，台北市明星獅子會繼今年3月28日捐贈四輪傳動災情勘查車，今又與玲瓏心基金會聯合發起致贈加菜金共計60萬元整，林局長特別對該二會的善行致上由衷的謝意，並期勉及激勵消防局全體上下同仁能持續精進消防專業技能，守護人民安全。

花蓮縣消防局2日上午接獲報案後，第1時間派遣277名警義消同仁馳援現場搶救，因現場位於隧道內，操作空間狹小增加搶救之困難性，經消防局搶救人員運用精良救災裝備及專業搶救技能，終於在當日19時許，將所有旅客全數救出，完成艱難的任務，並獲得高度肯定。

(中時 )