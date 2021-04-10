籲將第8車廂放二二八公園警世遭「出征」 葉毓蘭嘆：國家沒希望了

【愛傳媒葉毓蘭專欄】太魯閣事件傷痛，不只有罹難者與受傷家屬，為了救難親赴第一線的所有警消醫護救難人員，他們受到的影響，我們也該一併重視。

大規模災難現場對於第一線同仁身心靈影響都極為嚴重，許多新聞描述駭人聽聞的災害現場，就是救災弟兄需要日以繼夜努力奮戰的場所，救災者也會有替代性創傷症候群，曾經參與普悠瑪事件搜救的消防員，隔年輕生，本次救災有超過十人相關指數已經偏高，他們都需要政府的關注。

他山之石，可以攻玉。1995年美國奧克拉荷馬聯邦大樓爆炸案中，有位警察被媒體喻為救難英雄，但沒多久就因壓力處理不當發生家暴、離婚、酗酒、自殺，自此FEMA即訂下明確政策，要求所有救災人員在任務後均需接受心理醫生諮商，因為當心理壓力過大，他們的情緒容易波動，注意力無法集中，嚴重者會產生幻聽與幻覺，不僅影響自身安全，也為危及團隊。

如何讓救災人員可以專注救災，政府要必需要提供給救難者安心的諮商治療，幫助他們安定心緒，還要確保安全的救災設備，讓第一線無後顧之憂。

台積電基金會，主動送給救災人員新衣物，號召諮商志工協助救災人員。連民間都看到救災人員需求，請問政府在哪裡？

我希望當第一線出生入死努力救災時，政府要成為他們堅強後盾，因此在政府募款獲得各界踴躍捐款的同時，希望也可以關注救災人員替代性創傷，給予他們最實質的幫助。

最後，我要向每位參與太魯閣號搶救工作的同仁致上最大敬意，感謝你們這段期間的辛勞，以及與死神拔河的分分秒秒，搶救每個待救援的生命。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)