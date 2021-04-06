AZ疫苗今天開始擴大所有醫事相關人員接種，中央流行疫情指揮中心今統計，昨天是連續假期最後一天，全台有6個縣市持續提供疫苗接種，單日新增167人接種，國內累積1萬7千245人接種，接種率逾一成四，指揮中心發言人莊人祥表示，周一通常打氣都不佳，將會觀察明、後兩天狀況，若再沒起色，會視情況放寬其他序位。

指揮中心會後補充，有關評估是否需提前擴大施打對象之類別，應觀察到明(4/7)日打完，4/7的數據要彙整到後(4/8)周四中午後才能比較清楚。

我自COVAX獲配的首批19.92萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗4日抵台，這批疫苗效期到5月31日，加上日前台灣自行採購的AZ疫苗11.7萬劑，效期到6月15日，國內前共有31.6萬劑，須在一個半個月內打完，否則恐怕都要報銷。

但根據指揮中心今天統計，到昨天為止，第一級風險醫護，接種率僅13.9%，第二級風險醫護只有5.9%，非嚴重不良事件沒有新增，為64件。

今天是擴大所有醫事相關人員接種第一天，外界關心打氣是否回溫？莊人祥表示，由於一天只會統計一次，今天狀況明天才會公布。不過他也表示，通常連假後第一天打氣都會比較差，因此比較不準，要看明天之後才能看得比較清楚，仍會以觀察平日的打氣來評估。

莊人祥表示，會觀察到周三中午的施打狀況，指揮官陳時中將依此決定是否加快擴大到第二或第三類接種。

莊人祥也強調，疫苗效期到了之後是否再展延，也要藥廠提供安定性報告申請展延，目前在沒辦法展延狀況下，只能想辦法盡量打完。

由於國際對於施打疫苗後發生血栓事件導致接種遲疑，莊人祥表示，台灣仍會維持3月19日世界衛生組織公布的標準，持續接種，僅服用避孕藥以及賀爾蒙藥物者需要暫緩接種。但4月7日世衛會公布最新的疫苗與血栓發生關係提出新的接種建議與指引，指揮中心會滾動式修改。

(中時 )