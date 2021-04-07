《魔女宅急便》深受影迷喜愛。（乙蝶文創提供）

宮崎駿歷年動漫電影主題曲將原音重現空降台北犒賞粉絲，「吉卜力原版交響音樂會」台灣巡迴邀請宮崎駿歷年動漫電影主題曲「御用歌姬」井上杏美及其女兒Yuyu，將攜手島本須美與木村弓，與日本知名室內交響樂團「NHK交響樂丹玉管弦樂團」（NHK Symphony Danyu Orchestra）共同演繹多首吉卜力經典動畫電影原聲夯曲包括《霍爾的移動城堡》、《風之谷》、《魔女宅急便》、《龍貓》《天空之城》、《神隱少女》等，將於4月10日於年代售票系統正式售票，7月18日正式在台北國際會議中心演出，喜歡宮崎駿電影的鐵粉千萬不能錯過這個朝聖的機會。

吉卜力工作室於1985年由高畑勲、宮崎駿兩位大導演成立，至今已產出許多家喻戶曉的作品，包括《霍爾的移動城堡》、《風之谷》、《魔女宅急便》、《龍貓》、《天空之城》、《神隱少女》等吉卜力電影是不少父母的童年回憶，感動全世界2500萬人。這次受邀演出的御用歌姬井上杏美開心分享：「迫不及待來到寶島台灣很嚮往台灣小吃的魅力，好事多磨雖然去年無法來台演出，但相信7月18日將給台灣歌迷最棒的演出，透過音樂帶領大家進入宮崎駿世界的回憶。」

(中時 )