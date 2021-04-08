AZ疫苗本月6日開放擴大所有醫事人員接種，不過受到國際血栓事件影響，打氣仍未見回升，中央流行疫情指揮中心發言人莊人並表示，下周開放到第三類順位後，不排除再釋出5千到1萬劑疫苗，提供第四類自費對象接種，提供商務、工作、留學者等有出國需要者接種，最慢4月底之前一定打得到。

對於打氣始終上不來，莊人祥表示，還會再看施打狀況，下周（4月12日）已經會擴大到第三順位，而自費對象排在第四順位，包含商務人士、有出國工作、留學或就醫等人道因素需求者，就可以接種，最快4月底之前一定打得到。

莊人祥表示，自費接種無法立即上路，主要是在於疫苗的準備，還有要把疫苗分送到到各醫院的旅遊醫學門診，若要到國外旅遊，打疫苗就是利大於弊，民眾要施打前可以自行評估。

莊人祥也解釋，自費對象為有出國需求，至於因參加運動賽事等因公出國者之前已經納入，4月底前開放的是有其他有出國需求者，一開始可能量還不多，至於是否只限制商務或是旅遊也可以，將會盡快討論。

根據疾管署規劃，實施接種1-2個月後，倘若國內疫苗有餘裕，屆時再由指揮中心評估釋出一定數量，因應民眾自費接種需求。相關配套措施由疾病管制署另行規劃。對象如包括商務人士，以及有出國工作、留學或就醫等人道因素的民眾

(中時 )