韓國新冠疫情告急，根據最新官方數字，除每日新確診者又暴增外，並創下元月初以來最高紀錄。同時，韓股漲勢也受到壓抑，不過已連六日收紅。KOSPI指數收3,143.26點，上漲5.85點，漲幅0.19%。同時，韓元貶值，韓國公債殖利率也下降。

8日，根據最新官方數字，韓國每日新確診者又暴增700位，重新創下元月初以來最高紀錄。因此，韓國政府也做出預告，目前實施的社交規定，可能會在9日宣布將變得更加嚴格。

DS證券表示，隔夜美股那斯達克收小黑，8日KOSPI也交投清淡，漲跌互見。

三星電子跌1.05％，SK海力士漲1.05％。至於LG化學跌0.12％，Naver也跌0.78％，至於外資則買超1075億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,117.2韓元，韓元貶值0.08％。

韓國3年期公債殖利率下降2.7基準點至1.154％，10年期的也下降4.6個基準點至2.018％。

(時報資訊)