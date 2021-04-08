方馨獻吻蘇晏霈，祝福她生日願望都實現。（民視提供）

保養品公司詹嘉鴻董事、蘇晏霈、詹夫人開心合影。（民視提供）

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》帶旺該劇演員，包括「婆婆」鍾欣凌代言接不完，張書偉、勇兔戲外譜出戀曲，邱凱偉（Darren）求子5年喜獲麟兒，張可昀（小甜甜）也雙喜臨門升格人妻人母。蘇晏霈7日過33歲生日，她透露日前有朋友幫她看命盤，發現她今年紅鸞星動，非常有可能會閃婚，她大方回應如果遇到真命天子，說不定會這樣做。

蘇晏霈昨天拍攝保養品廣告現場，保養品牌董事長及好友方馨特地準備漂亮花束、蛋糕幫她慶生，還用燕窩乾杯，讓蘇晏霈開心不已。蘇晏霈表示，爸媽這幾天特地北上幫她過生日，還特地煮美味料理，讓她提著愛心便當去工作。好姐妹方馨表示，之前怕蘇晏霈忙工作，已先提早幫她過生日，沒想到拍廣告兩人又再一次聚在一塊，她更獻吻蘇晏霈祝她心想事成。

蘇晏霈近期在民視八點檔《多情城市》中演出聰慧的曾思思，在劇中幫身邊的人解決不少麻煩事，深受觀眾喜愛。她表示，這是第一次在同個劇組過2次生日，今年劇組也用心準備蛋糕，前後共嗑了6個蛋糕，讓她直呼真的很幸福也很難忘，如今家人也陪在身邊，現在就等真命天子報到。

(中時 )