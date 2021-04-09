早已化解兩人不和謠言的勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林，日前上到籃網前鋒杜蘭特的播客，提及2016年打完總冠軍賽後杜蘭特加盟勇士的驚人跳槽，當場駁斥所謂他在停車場打電話給杜蘭特哭求加盟謠言，「你們以為這是在拍電影嗎？」

「我的印象當中外界都在說，我當時在停車場哭著打電話求杜蘭特加盟勇士，我只是想你們真的很會加油添醋，」卓雷蒙格林說，「你以為這在拍電影嗎？我根本沒想出面澄清這件事，如果你們非要這樣理解與認知，那我也沒有辦法。」

當年曾被嘲諷打不贏勇士就加盟的杜蘭特，甚至跟著反駁外界謠言表示，「我還聽過一種誇張的說法，部分雷霆球迷說我跟格林在西區冠軍賽就已經在一起玩了，我的第一反應是，什麼？你們以為我是誰啊，可不可以別再鬼扯了嗎？」

至於2018-19年球季那次著名的爭吵，卓雷蒙格林也給了解釋，「我當時只在找他傳球，我卻他X的把球運到腳上，然後就沒然後了，一切都變糟了。」杜蘭特也回應，「我需要那種時刻，格林卻用一種不同方式結束那個回合，這就是爭吵的原因。」

(中時 )