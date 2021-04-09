英利-KY(2239)子公司長春英利汽車工業股份有限公司通過中國證監會核准在上海主板（A股）掛牌上市，將是今年第一家A股上市的台商，由於大陸上市規定跟台灣不同，上市前兩天官方才會公布確切上市日期，預期最快下周掛牌。英利-KY今天隨3月及第1季營收成長，加上子公司將在大陸掛牌慶祝行情，帶動股今天強勁反彈，漲幅達6.7％。

這次長春英利預計發行1億4942萬5300新股，發行價格2.07元人民幣，於4月2日進行申購，由於網上投資者申購熱絡，初步有效申購倍數為4564.97倍，超過150倍，發行人和保薦機構(主承銷商中信證券)決定啟動回撥機制。網上最終發行數量為1億3448萬3000股，占本次發行總量90％。回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.06571880％。

長春英利A股掛牌後的總股數為14億9425萬3157股，以承銷價格2.07元人民幣換算市值約為30億9310萬人民幣，發行後英利-KY持有長春英利86.91％。英利-KY今天盤中上漲至111元，市值為台幣124億元，與長春英利相當。

雖然受缺車用晶片影響客戶拉貨遞延，但英利-KY3月營收13.24億元，仍年增64.1％，第1季營收44.35億元，年增22.6％，接下來若晶片吃緊狀況能緩和，遞延訂單將逐步出貨，大陸車市今年仍是全球三大車市成長力最強的地區，英利-KY今年仍看好營運持續彈升。

(時報資訊)