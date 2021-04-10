開啟台灣終止婦女買賣的先驅，是婦女救援基金會，在一群熱心的律師、學者及社會工作者的推動下成立，設立台灣第一支婚暴婦女求助專線，並與其他婦女團體共同努力，推動台灣家庭暴力防治法，是亞洲第一部家暴法的通過。

婦援會還建立台灣第一座慰安婦博物館、阿嬤家-和平與女性人權館，收錄了台灣五十九位阿嬤們，經過苦難淬煉後的生命故事，是台灣首座以慰安婦人權運動為基礎，展示及婦女培力的多功能社會教育基地。包含去荷蘭安妮展合作，讓台灣人學習認識性別人權的議題。阿嬤應是「me too」的先行者，從性暴力最開始的脆弱，身心療癒後長出力量，到面對群眾成為倡議者，這樣的阿嬤精神就是台灣精神，她們真的非常勇敢令人感動。

數位性暴力

網路與科技快速發展，新型態暴力犯罪也更複雜，數位性暴力案件層出不窮，需社會大眾的重視。情人節浪漫氛圍下拍攝性私密影像，須留意可能帶來的風險，易在與伴侶分手後，變成對方威脅恐嚇或傷害的工具。求助者一五％未滿十八歲，親友若遇私密影像受侵害，支持他們走出傷痛是需重視的問題。有時因怕父母責怪不敢尋求協助，導致身心受創未及時處理而發生憾事。

婦援會關注網路性別暴力，倡議立法推動立法工作，設立「裸照外流不是你的錯」求助專線，給予及時聆聽與專人協助。婦援會執行長杜瑛秋，以社工專業背景與大家分享，若不幸遭數位性暴力時，應先以溫暖信任的態度關懷，創造一個保密安全的環境，讓安心求助取代一味指責，若答應孩子要保密，就一定要保密，以開放的心聆聽討論，進而引入相關資源支持。

以愛之名

家人是我們最親近的人，卻也是最易轉嫁情緒的人。很多暴力事件發生，若沒求助是會被掩蓋的。有時擔心害怕監護權問題，一拖再拖不敢求助，若沒求助對小孩是另一種創傷，這些暴力延續有惡性循環的可能。婦援會每年服務一千五百位受暴被害人，遭受暴力狀況是肢體暴力、精神暴力或高壓控制，例如規定要煮幾道菜，衣服要穿什麼等等。若沒符合要求就狂叩一直罵，以愛之名行控制之實。

情緒勒索也常在親密關係中出現，性暴力在非自願下被要求性行為，如何降低暴力或想離婚申請保護令，婦援會社工可陪伴討論，提供物資或生活補助。有時不決定也是一種決定，而做決定後也非不能變。若資源不夠心理建設未成，可找社工員一起想辦法。若想離婚但擔心經濟，則台灣各地有庇護所可供支援。

友善路人甲

台灣的家庭暴力以前被視為家務事，至今已被列入犯法行為，遇性別暴力被害人，性騷擾、性霸凌或數位性暴力、兒童虐待，更需防止演變成嚴重暴力，因暴力發生三次將成習慣，友善路人甲幫忙勇敢打110，可協助被害人與施暴者。關心周遭暴力狀況並運用旁觀者介入策略，學習安全有效的終止暴力技巧。

三十多年來婦援會致力於親密關係暴力、目睹家暴兒少、前台籍慰安婦、人口販運及兒少性剝削、數位性暴力等領域。成立暴力預防中心，積極於校園及社區內推動暴力預防教育，期許讓暴力預防成為人人皆有共識的全民運動。追求社會正義尊重生命價值、關心受性別暴力壓迫的弱勢、倡議推動社會改革以提升婦幼人權，盼友善的環境下你我不孤單。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋(左)期許暴力預防能成為人人有共識的全民運動。圖右為理善協會執行長林鳳。(圖／理財周刊)

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1076期》)

《理財周刊1076期》

(中時新聞網)