生涯曾效力過雷霆、勇士與籃網等隊的杜蘭特，日前才剛傷癒復出，隨即打算力捧自己新隊友，「毫無疑問！柯瑞與克雷湯普生是我生涯搭檔過的最強射手，不過喬哈里斯緊追在後，而且他正在追逐偉大。」等同宣告哈里斯跟浪花兄弟同一等級。

其實會讓杜蘭特如此吹捧，喬哈里斯確實有他的一套，畢竟身處六星連線的籃網，哈里斯仍能站穩先發小前鋒地位，本季場均14.2分、3.7籃板及1.8助攻，三分命中率高達4成84，平均每場更可投進3.2個三分球，外線火力相當穩定。

只是拿喬哈里斯與柯瑞、克雷湯普生相提並論，難免給予外界太過吹捧的印象，杜蘭特會說出這種話，無疑只是想要建立哈里斯更多信心，畢竟他的三分火力，將是籃網本季爭冠武器之一，就算籃網擁有六星連線，也需綠葉球員的陪襯。

杜蘭特不僅吹捧喬哈里斯，也對替補中鋒克萊斯頓讚譽有加，「天空才是他的極限，他可以達到自己想要的高度。」這名2019年第31順位選來的年輕長人，本季場均7.2分、4.7籃板，卻在場上展現不錯內線破壞力，難怪杜蘭特如此看好他！

(中時 )