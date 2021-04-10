國民黨主席將於7月改選，中廣董事長趙少康、前主席朱立倫，以期爭取連任的現任主席江啟臣等人的動向，也都受到各過關注。不過，資深媒體人韋安認為，國民黨能否扮演好在野黨的角色，不是比賽誰當黨主席後更「親美」，而是能否再多出3個羅智強或5個游淑慧這樣的戰將發揮監督力量。

韋安今(10日)在臉書上發文分析國民黨的出路，他認為，國民黨能不能扮演好在野監督的角色，不在於誰當黨主席來比賽「親美」遊戲，而在於是否多出3個羅智強、5個游淑慧這樣能夠真正發揮監督角色的戰將。

同時，韋安也發現，羅智強已經開始刻意給更年輕的同志提供舞臺和機會，並批評那些黨內有資源的大佬們，小氣的只知道搶位子。

網友們也留言回應，「國民黨不可能完全不親美，但和民進黨的把把美國當爸爸看，是完全不同的」、「對！侯友宜有沒有培養接班人？老立委有沒有要讓位年輕議員？」、「突然想起來，2012選立委的時候，我跟家裡泛綠的老爸吐槽說民進黨不分區名單沒有國民黨的亮麗，沒想到他倒是回說，都是戰將不好嗎？至於後來倒也真的就是如此發展了」。

此外，針對國民黨黨主席之爭，日前一位黨內大老指出，黨主席選舉目前大咖僅江啟臣正式表態，但外界很關注朱韓趙連等人的動作，為避免各陣營的動作未經溝通而形成摩擦，甚至誤會，被外界見縫插針。

國民黨的出路是這個 國民黨能不能扮演好在野監督的角色，不在於誰當黨主席來比賽「親美」遊戲。 而在於是否多出3個羅智強，5個游淑慧這樣，能夠真正發揮監督角色的戰將。 此外，羅智強已經開始刻意給更年輕的同志提供舞臺和機會，那些黨內有資源的大佬們，小氣的只知道搶位子。 由韋安發佈於 2021年4月9日 星期五

(中時新聞網)