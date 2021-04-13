台北市某銀行的行員去年4月結婚，但為請婚假，竟在第一次婚假結束當天辦離婚，隔天又跟同一人離婚，就這樣在37天內跟同一人結婚4次離婚3次，但該銀行只給一次婚假，對此，勞動部表示，去年曾經回覆台北市函詢指出「婚假應以『有結婚事實』為給假要件」。
據悉，函內內容指出「現行法令並無對於結婚之對象、次數或頻率予以限制之規定。勞工於離婚後如復有結婚之事實，得依前開規定請婚假，事業單位如不依法給假，事涉違反勞動基準法第43條請假應給之假期規定，得依同法第79條第1項第3款之規定處以罰鍰。」
但該函文也提及，「另婚假應以『有結婚事實』為給假要件，兩願離婚為身分契約之一種，須以當事人有離婚意思之合致為必要，倘雙方間無離婚之真意，即欠缺離婚之實質要件，縱已辦理離婚登記，該離婚亦屬無效，自不具備再行結婚之事實，本案勞工是否符合請婚假之要件，仍應就兩造間究有無離婚真意釐清以判。至勞工婚假權利之行使，得否以涉及民法第148條權利濫用禁止原則或誠實信用原則之規定，據以認定事業單位拒絕給予勞工婚假之適法性，仍請依相關規定綜合個案具體事實，依職權核處。」
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，台北市政府曾為此事2度函詢勞動部意見，雖然現行法制並無限制當事人結婚、離婚次數，但婚假給予的條件應以「結婚事實」為要件，因此本件應就雙方有無離婚真意釐清，行政機關可以以此斟酌處罰的合理性。
(中時 )
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