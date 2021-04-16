很多人喜歡看那那大師的影片，都對他超嗨的言行印象深刻，但他說：「真的認識、聊天的人，會知道我一點都不嗨，我根本就不喜歡吵、我很害怕吵，我覺得節目初期的形象會讓人家覺得我是個吵鬧的人，其實看過三到五支以上那那大師的影片，會發現那那大師根本一點都不吵。」

「影片上的我跟私底下的我都是我，沒有反差，只是影片上沒什麼好讓大家看到這種狀態的我，這個東西沒那麼適合出現在訪談中，我必須要帶起一個氣氛、讓藝人進入一個狀況。」

（圖／莊立人攝）

其實那那的工作很累，腳本、剪接都要自己動手，真的忙起來怎麼辦？就碎碎念一下，當作抒發吧，「不會碎碎念的人也太做作了，當然可能也真的有這麼完美的人，但我不是，念出來才快樂。」念完了，吃點好東西、回到自己安靜的空間、睡個覺、醒了來段熱舞，不好的情緒就都釋放出來了，絕不積在心裡讓自己內傷。

問起在訪問藝人前都會做哪些功課？「首先一定把他所有的音樂了解、抓出重點，從每個時期找到他的初衷，我覺得我的節目最大的一部分，是要讓每一個人想到以前他們心目中那個好音樂的存在，當那些音樂一被提起的時候，他們的感觸都會回來，我覺得這是我的節目一直想要散發的內容。」

「我不喜歡假裝喜歡人，我覺得太噁心了，我相信有的主持類型的人會一直說『我真的好喜歡你』，他不一定真的喜歡，我不要成為那種主持人，所以我也常在提醒自己不要太Over、每一個人都太喜歡。所以我現在會選來賓的原因都是來自於我的心，我真的喜歡他、我愛他、我邀請他。」

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(中時新聞網)