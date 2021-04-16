台積電(2330)法說會預估第二季營收小幅成長但毛利率下滑，並宣布今年資本支出上修至300億美元；外資多認為，台積電對晶圓代工長期的需求仍樂觀，雖資本支出增加可能令折舊費用上升，毛利率承壓，但可望漲價以及競爭力維持優勢，多數外資維持目標價，有兩家外資上修目標價。目前外資最高目標價仍為866元。

台積電昨天法說會中，調升今年資本支出至300億美元，並釋出今年美元營收將成長2成等正面展望。

台積電認為，各應用平台需求均比3個月前更強勁，上修今年美元營收預估至成長2成。台積電法說會對市場需求及資本支出有更明朗的說明，美系外資維持買進評等，目標價從668元調升到680元。

外資認為，台積電法說釋出的展望訊息大多相當正面，第二季毛利率下滑是唯一的負面因子，預期雖然資本支出提高，折舊費用上升，但將與產能利用率維持高檔、價格有利等因素抵銷，預估短期內毛利率將維持區間波動。

台積電此次上調今年資本支出至300億美元，另一家美系外資預計隨著資本支出提高，台積電毛利率面臨壓力，將因此調漲成熟製程代工價格，以維持50%的毛利率，維持買進評等及目標價866元。

歐系外資樂觀看待台積電今年展望，即使英特爾宣布IDM 2.0計畫，但台積電對5奈米、3奈米先進製程需求仍具高度信心，並認為成熟製程缺貨情況2023年前都無法緩解，維持買進評等及目標價650元。

另一家歐系外資認為，台積電未來資本密集度提高的可能性增加，毛利率可能面臨比先前更大的壓力，預期台積電向客戶調漲晶圓代工價格的意願將提高，維持買進評等與目標價720元。

日系外資看好台積電受惠5G、高效運算、車用帶動的半導體需求，加上擁有技術領先地位，樂觀看待2025年前展望；雖然台積電近5年資本支出大增，但議價能力提高、產能利用率維持高檔，毛利率仍可望維持50%，維持買進評等及目標價700元。

另一家日系外資認為，台積電調升今年資本支出，並對於5G與高效運算需求成長持正面看法，惟外資仍對短期的存貨風險審慎看待，重申持有評等，目標價由558元上調至590元。

(時報資訊)