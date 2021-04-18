新竹一名人妻突然發現自己得性病，懷疑是否是丈夫帶源，逼問之下丈夫才坦承煞到好朋友的前妻，且私下多次相約南寮的摩鐵行房，每次都未使用保險套，人妻不滿因小三染上性病，憤而提告求償。新竹地院日審結，判20萬元為合理，可上訴。

判決書指出，人妻主張與丈夫連袂20年，丈夫在2019年7月間，意外與熟識的好友前妻姍姍（化名）搭上線，並開始避著人妻，偷閒打電話給姍姍，人妻查看丈夫的通聯記錄，驚知老伴總在晚上10時到凌晨時，與某一人長時間通電話，最長的一次有71分鐘。

不僅如此，人妻還發覺自己染上性病，一問丈夫，丈夫才終於坦承與姍姍搭上線，兩人曾在一起，在2019年7月至8月間在南寮一處摩鐵，合計至少發生過30次性行為，其丈夫在當時曾寫下外遇自白書並簽名。人妻不甘婚姻被攪擾，憤而向姍姍提起民事賠償。

對此，姍姍辯稱，人妻所提出的人夫自白書並不能證明任何事情，她僅有向人夫借30萬元，除此之外沒有逾矩的行為；人夫則出庭作證，表示與姍姍發生過30次性行為，並提交自白書與通話紀錄佐證。

新竹地院法官認為，姍姍的行為足以撼動人妻的配偶權以及家庭，並造成人妻精神上承受極大的痛苦，認為人妻的要求合理，姍姍侵犯配偶權屬實，酌情後於14日宣判20萬元為合理。可上訴。

(中時新聞網)