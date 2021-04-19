去年11月因牛肉麵、統編風波請辭的行政院前發言人丁怡銘，被爆回鍋政院，擔任有給職顧問。行政院已證實此事，丁怡銘每月薪水實領約11萬餘元。對此，前藍委陳學聖表示，蘇貞昌神隱多天後，出來的第一招是讓丁怡銘重回行政院，這表示蘇貞昌要應戰了，若公投日是大家推測的蘇揆下台日，那麼從聘任丁怡銘開始，就是蘇貞昌進入戰鬥位置的時候，因為蘇這是最後反撲。

對於丁怡銘回鍋政院一事，陳學聖今（19日）在臉書發文表示，蘇貞昌神隱十天後，出來的第一招竟然是讓丁怡銘重回行政院，擔任顧問一職。為什麼蘇貞昌明知這會成為眾矢之的，但仍甘冒天下大不諱，硬是要丁怡銘回到身邊。

陳學聖直言，自己看法和大家略有不同，簡單說，就是蘇貞昌準備戰了。在民進黨內，如果相信「同情」、「憐憫」，就只能被旁邊虎視眈眈的同黨狼群吞噬。唯有亮出肌肉，秀出實力，不惜一戰，才有換回妥協的空間。

在太魯閣號重大意外發生後，陳學聖指出，蘇貞昌很清楚知道在黨內外的夾擊下，其行政院長位子已命若懸絲，隨時有被撤換的可能，這對仍懷有「春秋大夢」的蘇貞昌而言，怎可能白白束手待斃，最低標也要光榮下台。

陳學聖認為，所以蘇貞昌只有戰，才有逆轉江河日下的劣勢。而既然要戰，當然要把子弟兵找回來，準備開火反擊。所以可以料見，若公投日是大家推測的蘇揆下台日，那麼從聘任丁怡銘現在開始，就是蘇貞昌進入戰鬥位置的時候，只是民眾最後買不買單，可能就不是蘇貞昌可以想得透的了。

(中時新聞網)