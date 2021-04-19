行政院前發言人丁怡銘去年因為牛肉麵事件下台，卻被發現已回鍋行政院擔任顧問，月薪11萬元，引發不少政治人物大喊離譜。今(19日)起有一份網路投票詢問網友「覺得此人事命令是否適當？」截至15時45分許，結果顯示有67.57%網友表達「不滿意」的意見，另外32.43%網友認為適當。

丁怡銘在去年11月時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊克多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出。丁不久後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包「打統編」，雖後來親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒。

行政院發言人羅秉成昨(18日)證實，丁怡銘已在3月1日由蘇貞昌聘任為月薪11萬元的政院機要顧問，協助政策研究與溝通，丁在擔任發言人一職前，原專長即為政府政策研究，於中央到地方政府均有相關歷練，蘇揆期待其回歸政策幕僚角色，繼續襄助各項政務推動。

網路媒體《NOWnews》今以「丁怡銘回鍋政院，您覺得此人事命令是否適當？」為題，進行網路投票，該投票時間為19日至25日，截至今15時45分為止，有67.57%網友表達「不適當」，32.43%網友投下「適當」。

其中認為丁怡銘回鍋政院「適當」的網友則是表示，「假議題」、「雖然他人討厭，但是藍色更令人作嘔」、「再恰當不過啦」、「笑而不語」；至於認為「不適當」的網友則說，「選對顏色，雞犬升天」、「假辭職真佈局」、「沒人才?」「發言人都當不好了，能當顧問嗎？」

(中時新聞網)