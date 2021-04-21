搶端送禮商機，今年國賓飯店推出「國賓御品雙味粽禮盒」以及升級版的「頂級海陸粽禮袋」、「頂級海陸粽XO醬禮盒」三款粽禮，讓顧客吃了再吃回味無窮。即日起接受預訂，5月12日開放提貨。

端午節為東方民間傳統三大節日之一，料多味美的節慶美饌象徵豐衣足食的吉祥意兆，粽子禮盒更是端午佳節必備的伴手禮。去年端午節，台北國賓粽子銷售顆數高達53,000顆，足見台北國賓肉粽廣受大家的歡迎及喜愛。

台北國賓大飯店經典熱銷的「國賓御品雙味粽禮盒」每盒六入售價1,150元，每年都有死忠的顧客群。兩款客家口味的粽子包括「客家梅干黑豚肉粽」及「黑豚肉香菇粽」，主廚將鮮嫩黑豚肉分別與梅干及香菇結合，將客家美味融入其中，鹹香誘人的滋味更是在唇齒之間綿延開來，傳統經典的搭配，完美詮釋了對家鄉古早味的懷念。

裹蒸粽源自於廣東肇慶，最大特色是粽子本身別大，且包裹豐盛餡料，每顆重達800克，相當於4～6人份。往年推出裹蒸粽，受到顧客好評，今年推出「頂級海陸粽」2.0升級版組合，售價2,980元。其中包裹嫩口和牛的「舒肥和牛粽」，以中西合璧的創意料理手法，將澳洲和牛臉頰肉烹調得軟嫩噴香，迷人的風采深深擄獲饕客刁鑽味蕾，單顆售價1,200元；另外，前幾年端午節推出，就受到顧客好評的「頂級鮑魚粽」，今年主廚加碼升級加入了花膠筒及兩顆活南非小鮑魚，其做工繁複費時，依循道地粵式作法以層層粽葉包裹著多種珍味，主廚將整粒鮑魚，烹調直至軟嫩入味再包裹入餡，彈牙的鮑魚海味鮮透，糯米吸飽海陸精華飄香四溢，單顆售價2,000元。

台北國賓大飯店各款粽禮即日起開放預購，大宗訂購另有折扣。除了美味佳餚，國賓飯店在包裝亦是格外用心，特別選用具重複使用及保冷功能的粽情香冰袋作為御品雙味粽禮盒的包裝，除了傳遞環保概念也兼具美觀。各式粽禮以國賓一貫堅持的用心與品質遵循古法手工製作，為消費者獻上各有風味的多款節慶好滋味。

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