國民黨黨主席將於7月改選，中廣董事長趙少康至今被視為熱門人選之一。港媒評論表示，國民黨「黨主席選舉作業細則」將於5月5日提報中常會，趙4月28日將赴中常會演講，故這場演講被認為是黨中央「給趙少康最後一個和中常委溝通的機會」；若趙在過程中能說動中常委為他修改黨齡問題，趙仍有最後一絲參選主席的機會。

根據香港媒體《中評社》21日評論表示，黨中央本規畫提早在4月底前將選舉作業細則提報中常會，但因趙少康將在4月28日赴中常會演講，為避免在趙演講前通過引發爭議，故決定延至5月5日。若趙在4月28日這場演講中，能夠說動中常委提案修改黨齡未滿一年的資格問題，加上先前趙婉拒中評委聘書時，明確表達隨時可再接受的意願，趙仍有最後一絲參選主席的機會。

針對此次黨主席改選，評論表示，現任黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中均已宣布參選黨主席；智庫副董事長連勝文表示在認真考慮中，新北市前市長朱立倫表示待選舉辦法出爐再討論，趙少康則有待資格認定，高雄市前市長韓國瑜也被視作可能人選。

評論特別提到，此次選舉在主席候選人除了作業金從200萬提高到300萬元，還規劃收取1000萬元保證金，未當選者將退還、當選者則不退，直接作為履行今年度黨公職募款責任額，這點引發最大爭議，被解讀是在架設新門檻。但此方案目前尚未定案，黨中央還在收集各方意見中。

(中時新聞網)