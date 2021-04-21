感情往往需要兩個人共同努力經營，才有辦法長久，找到適合彼此的相處模式，就能夠讓愛情熱度延續下去，兩人變得更加相愛。星座運勢網站「星座巫師」分享，以下3對星座組合最適合交往，因為他們懂得如何用對方喜歡的方式愛著對方，因此相處越久越幸福，最有可能步入婚姻。

▍1.金牛座、水瓶座

金牛座、水瓶座是一對熱愛和彼此分享生活的情侶組合，他們很喜歡和對方聊天，有心事或煩惱也很喜歡找彼此討論，雖然這兩個星座看似個性不合，一個性格木訥、一個想法跳躍，卻能夠磨合成適合長久走下去的相處模式，金牛的性格反而能帶給水瓶滿滿的安全感，水瓶也能帶著金牛去見識自己求新求變的生活，因此他們交往越久感情越深厚。

▍2.白羊座、射手座

白羊座、射手座性格本來就非常契合，他們是最有可能對彼此一見鍾情的組合，彼此都非常熱情、外向，有什麼想法就會說出口，不會憋在心裡，熱戀的時候也會大方的展示自己的愛意，就算在朋友面前依然濃情蜜意。他們結婚後會為了共同目標努力，相處越久越恩愛。

▍3.獅子座、天秤座

獅子座、天秤座可說是天作之合，獅子座很好勝、天秤座很溫柔，性格非常互補。兩個人都是願意吃苦的類型，如果有共同目標，就會一起做好規劃並努力達成，是可以共患難、同享福的組合。獅子座對戀人很偏心，讓天秤充滿安全感，天秤的超強觀察力則可以摸透獅子座的喜好，兩個人交往越久越相愛，是朋友眼中的幸福組合。

(中時新聞網)