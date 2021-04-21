鍾欣凌從1月到4月代班民視《醫學大聯盟》33集，電視台特製獨一無二的粉紅色「搖錢花束」，由綜藝中心林鳳玲副理代表獻上，歡送會邀請《娛樂超skr》阿甘與小路擔任主持，鍾欣凌說：「真的學到很多醫學新知，像是鞋底放1元或50元硬幣，要銅的才能除去鞋臭」，讓她應用在生活上，學到常識照顧老公與小孩。

鍾欣凌感動表示麗群製作單位就是她入行的第一個合作對象，大讚他們完美又nice，讓她愛上當藝人，並感謝一餐都三個便當疼愛她，還有滿滿零食招待，讓她覺得超幸福，被問到買飲料都挑最貴的搶付錢？她激動回說：「因為製作單位都搶付錢。」製作單位再祭狠招堆滿零食山、餅乾皇冠與零食花圈給她驚喜，讓她一走進攝影棚就笑到瘋狂，大讚太酷太適合自己了。

小路（左）、阿甘（右）開心親鍾欣凌。（民視提供）

阿甘與小路還訪問鍾欣凌會不會跟白家綺看齊「拚四胎」，她果斷秒喊：「絕對不會！」更直接笑回已停經，還大讚白家綺真是完美女神代表，生四胎保持這麼好，更不忘呼籲觀眾白家綺要回來了，開心自己交接工作了，後面有實境秀、舞台劇，還有《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影要開拍，承諾會常回民視錄影。

(中時 )