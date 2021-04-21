台北W飯店紫艷酒吧與珍煮丹聯名下午茶進入第2季「潮茶艷」，珍煮丹茶師在歷經1年測試百款以上茶種後，「世界茶光譜」系列茶款誕生，主廚與調酒師團隊特選系列中的日月潭紅茶、復刻紅茶、奇萊烏龍、不知春與碧玉茉莉等5款茶，以茶香、茶味、茶種的特性，經歷冷泡與熱泡的測試，端出5款甜點、3款鹹食以及4款特色調飲。

其中甜點「奇萊烏龍檸檬泡芙」以奇萊烏龍茶甘醇香甜為特性發展，打造香滑順口的茶香香緹，並撒上烏龍茶粉與珍珠糖增添口感，淡淡烏龍茶尾韻佐以檸檬的酸喚醒味蕾。「不知春白桃蛋糕捲」將不知春的茶葉磨成粉入蛋糕，內餡為主廚熬煮的當季白桃果醬，香氣甜而不膩，與不知春茶湯和生乳調製成的香緹隱隱透著茶香。

主廚特選南投筊白筍入餡，品嘗「奇萊烏龍素春捲」酥脆外皮上的淡淡烏龍焙火香；享受以紅玉茶湯帶來清爽口感的「日月潭紅玉湯包」；最後「碧玉茉莉珍珠丸」使用東港櫻花蝦與澎湖野生花枝等海鮮。

首席調酒師Bruce設計出4款風味獨特的特色調酒，首先「Natural Splash自然大迸發」使用甘甜輕盈的不知春茶入酒，結合紫蘇香氣與檸檬酸度，打造清爽清透的微醺滋味；第2款「Pineapple Symphony鳳梨交響曲」則選用日月潭紅茶為基底，加入鳳梨汁、蛋白霜，醇厚茶香結合鳳梨果香超清爽。

「奇萊烏龍檸檬泡芙」一口咬下可嘗到烏龍淡淡尾韻佐以檸檬的酸。（台北W飯店提供）

接著，調酒師以復刻茶作基礎，加入干邑橙酒的「Tea Treat禮茶」香醇微酸；最後這款「Oolong Crisp清脆烏龍」，以奇萊烏龍茶味的龍舌蘭酒為基酒，加入柚子醬拉出層次、蘇打水帶來清爽感。

即日起至7月4日止，周一至周四下午2點半至5點半，周五至周日下午2點至3點半或4點至5點半兩個餐期，於31樓紫艷酒吧限量供應，「潮茶艷」雙人下午茶，每套1800+10%元∘

鹹點「奇萊烏龍素春捲」、「碧玉茉莉珍珠丸」。（黃采薇攝）

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以紅玉茶湯帶來清爽口感的「日月潭紅玉湯包」。（黃采薇攝）

台北W飯店紫艷酒吧與珍煮丹聯名下午茶「潮茶艷」。（黃采薇攝）

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