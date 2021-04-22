今天是世界地球日，台北市長柯文哲宣布北市邁向2050年溫室氣體淨零排放目標，市府將以2030年聯合國永續發展目標（SDGs）既有基礎再往前進，採取「由內而外、由公而私」原則，針對擴大再生能源使用、車輛電動化、導入智慧零碳建築、投資新創企業等市政，啟動2050年淨零排放路徑評估，作為市府長期減碳政策的執行依據。

2015年聯合國巴黎氣候協定通過後，2018年聯合國政府間氣候變遷專門委員會特別報告指出，為達全球升溫控制在攝氏1.5度內的目標，全球需在本世紀中葉達成溫室氣體淨零排放，全球迄今有130國及527個城市宣示2050年前達淨零排放。

台北市環保局表示，北市持續致力溫室氣體減量工作，在聯合國永續發展目標架構下推動氣候行動，連續2年發布北市自願檢視報告（VLR）。北市2019年排碳量1160萬噸，已較2005年減量11.3％，中期目標也由2030年減碳25％提高至30％，長期目標則是努力在2050年前達成淨零排放。

環保局說，達成淨零排放是城市轉型的關鍵，減碳課題已從環保面向擴及產業與能源轉型，並關係到我國未來國際競爭力，從能源、社會、產業、經濟、民生等各個層面，整體都需要以嶄新的思維去擘劃推動轉型，因此北市在2030年SDGs基礎上，將持續推動6大策略，配合國家能源轉型，邁向2050淨零排放。

6大策略包括，推動智慧零碳建築、提升綠運輸、運具電動化、投資綠色新創產業、推動低碳永續採購。

北市府預計在今年11月聯合國召開第26屆氣候公約締約國大會（COP26）前，完成北市淨零排放路徑評估報告，環保局強調，站在全球氣候轉型契機點邁向2050零碳台北，除需要公私協力與NGO共同參與外，也需要與中央共同合作，建請中央及早完成「氣候變遷因應法」的立法工作，實施碳定價制度。

(中時 )