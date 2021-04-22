針對台中市議員22日於市議會定期會中，關心台中市土地標售情形，市府地政局長吳存金表示，配餘地本應依法處分，以清償開發建設借款，全國作法一致；市府配合地區發展需求適當釋出配餘地，可有效引進企業投資以加速開發時程，強化土地使用效率，絕非炒房或為財團護航。

台中市議會今日進行第3屆第5次定期會，市議員謝明源、劉士州、陳淑華、邱素貞、黃健豪、賴義鍠、段緯宇、陳政顯、何文海、賴佳微、蕭隆澤、李麗華等人均關心台中市土地標售及財政情形。

市長盧秀燕強調，舉債會債留子孫，所以她上任後重視財政紀律，執政兩年多下來，積極推動各項建設，市民人均負債僅增加約3千元。她也舉例，市議會、市政府所在地就是重劃區，因為舉辦了重劃，才有配餘地標售收入，這就像薪資一樣是一種收入；她強調，台中市的祖產是「市有地」，不是「重劃地」也不是「配餘地」或「抵費地」，不能混為一談。

市議員劉士州表示，一個城市要發展，「市地重劃」是必經之路，這十年來台中開發這麼多區塊，有七期、水湳經貿園區、十四期、十三期，政府先出錢投入資源進行重劃，現在重劃好，把地分配給原地主後，剩餘的配餘地本來就要處理掉來還貸款，全台灣各大城市都是如此。

市議員黃健豪及陳政顯也表示，盧市長任內推出許多重大建設，市府債務卻沒有明顯增加，都市要進步要重劃，市府舉辦重劃後，釋出所得的配餘地、抵費地來償還債務，合情合理。

地政局指出，政府辦理區段徵收，先向金融機構借貸所需開發資金，進行補償費發放及公共設施開闢，而「配餘地」是可建築土地經私有地主分配領回後所剩餘土地，並非一般之「公有地」。不僅台中，去年及今年桃園市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市等縣市皆有進行配餘地標售，作法全國一致。

對於日前水湳經貿園區等開發區配餘地標售，地政局表示，台中屬中部地區經濟、文化及消費核心都市，城市競爭力持續攀升，水湳地區更是未來綠能與智慧城市首選精華區域，是後勢看漲鑽石地段；而水湳經貿園區除進行整地、道路、公園等規劃，還有台中國際會展中心、台中綠美圖、中台灣電影中心、中央公園地下停車場、水湳水資源回收中心，以及去年通車的科湳愛琴橋等公共建設，建設費用總計500多億元，此次配餘地標售便是為清償開發費用，降低舉債額度，同時減輕利息負擔。

針對市議員關心台中市財政情形，財政局指出，2014年至2018年前市府執政時期，公共債務未償餘額實際數增加339億元，人均負債增加約1萬2千元。從胡前市長時期的人均負債約為2萬5千餘元，到了林前市長任內增為3萬7千餘元。盧市長上任兩年，公共債務未償餘額實際數只增加63億元，加上在市府極力推動各項基礎建設下，截至今年3月底，人均負債為4萬元，「執政兩年下來僅增加約3千元」，不僅如此，今年地方總預算也是近八年舉債額度最少的一年，顯見債務幅度已大幅趨緩。

有關舉債數額，財政局強調，2014年至2018年前市府執政時期，平均每年借205億元，盧市長上任以來撙節開支，每年約借100多億元，舉債僅前市府半數，但市府卻加碼推動各項建設及福利。另去年的決算剛剛出爐，更出現縣市合併以來首度的盈餘，盈餘近5億元，證明市府的建設到位、福利普及、財務健全又有效率。對此，市議員劉士州、李麗華紛紛表示肯定。

(中時 )