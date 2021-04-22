為慰勞辛苦打拚的勞工們，義大遊樂世界於五一勞動節推門票優惠，自4月30日到5月2日止3天連假，勞工揪團遊，僅出示勞工身分證明，即可享「雙人同行，第二人51元」的活動，等於雙人原價1798元的門票僅950元、現省848元。

業者表示，勞工節3天連假，全台勞工可一票玩到底，在全新遊行「牛仔大冒險」中，跟著花車表演及外籍舞者的特技舞蹈秀，感受歡騰的派對氣氛；於「義大皇家劇院」，欣賞「舞動青春SHOW」國際級表演。

於義大皇家劇院欣賞「舞動青春SHOW」表演。（義大遊樂世界提供）

義大遊樂世界多款遊樂設施，可讓累積壓力的勞工們暢快尖叫，其中全台知名的超人氣設施「極限挑戰」，有全球唯一的U型滑板，搭乘時享受120秒的向上衝破天際、再向下俯衝，高空中俯瞰觀音山美景，下降時體驗心跳加速的刺激快感。

而想感受沁涼暢快的刺激體驗，可搭乘高速俯衝式噴水遊樂設施「飛越愛情海」，在三頭龍的環伺下緩緩上升，穿過火山後再急速向下衝，於240秒內可以釋放壓力；透過今年全新升級的「全台唯一飛行雙劇院」，也能欣賞台灣19處美景。

全新遊行「牛仔大冒險」，民眾可跟著花車表演觀看外籍舞者的特技舞蹈秀。（義大遊樂世界提供）

(中時 )