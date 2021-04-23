「雞排妹」鄭家純創立成人用品品牌，日前拍攝全裸但三點不露的火辣宣傳照，卻遭宿敵網紅陳沂譏諷物化女性，讓兩個女人的戰爭再次掀起戰火，不過卻有網友發現雞排妹曾在7年前傳訊鼓勵陳沂，陳沂還為此特地發文感謝，引發網友熱議。

「雞排妹」鄭家純先前爆出遭翁立友性騷，被網紅陳沂質疑炒新聞，雙方因此槓上，日前鄭家純拍攝火辣宣傳照時，更被陳沂怒嗆：「低俗跟性感是兩件事，擺出讓男人意淫的姿勢，搖屁股叫人家老公，為了賣飛機杯和潤滑液，不是物化女性是什麼？」不過有網友翻出陳沂2014年臉書貼文，透露當時遭網友惡意攻擊，卻收到雞排妹的加油訊息，並以「被討厭的過來人」身份，給予很多實際建議和幫助，當下更為雞排妹平反：「我想告訴大家『很多人討厭』的雞排妹，是一個多麼溫暖可愛的人。」

陳沂曾發文感謝雞排妹 。（圖／陳沂臉書）

陳沂表示很多人都躲在螢幕後面，彷彿有深仇大恨般瘋狂大罵，對公眾人物而言，真正會受到傷害是遭到情緒性字眼抹黑，更強調雞排妹花了很長時間調適心情，才讓自己做到完全不在乎的態度，不禁讚嘆：「當時她是一個20歲小女生，她是那麼堅強」，字句中透露出對雞排妹的不捨及感謝。

陳沂昔日感謝貼文曝光，引來鄭家純留言。（圖／網友臉書）

此則貼文曝光後，也引來鄭家純在底下留言，驚呼表示：「好厲害，挖得到這篇，我都不記得了」，至於這則貼文目前已經遭到刪除，對照現在陳沂不時對鄭家純隔空交火，態度可以說是南轅北轍。

(中時新聞網)