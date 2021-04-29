原PO貼出女兒手繪的國語作業簿，得到大批網友讚賞。(圖取自爆怨2公社)

「這有淺力，要好好栽培！」一名母親在臉書上發文，表示就讀大班的女兒日前將學校發的國語作業簿用壞了，便自己全手繪了一本，連內頁的格式都不忘模仿，封面畫得微妙微肖，照片發出後讓7000多名網友驚艷，直呼年紀這麼小就有這樣的畫功值得好好栽培，對此，女童母親也幽默回應，「我來培養一下看看能不能成為畢卡索第二，取名叫畢畢叫」。

該名母親昨(28日)在臉書爆怨2公社上發文，開頭先是抱怨自己女兒，將學校老師發的國語作業簿封面用壞，但女兒的解決方式讓她哭笑不得，因為女兒拿起她的記事本，自己全手繪畫了一本，「還知道要用我的筆記本畫，這樣可以一頁一頁翻，比較像作業簿，妳才大班而已，以後妳乾脆整本都畫好了啦」。

而從原PO貼出的照片可以看到，就讀大班的女童拿起全空白的筆記本，先是將四周框出綠色邊框，接著用稚嫩的字跡寫了國語作業簿、5行10格等字，中間也用心的配上原本的插畫，最讓原PO驚豔的是，當她昨天早上打開一看，原以為女兒只畫了封面，沒想到連內頁也不馬虎，「結果翻開裡面也有跟作業簿一樣的格子」，讓她快笑翻。

大批網友看到照片後，紛紛讚嘆原PO女兒的巧手，並認為才讀大班而已，就願意對自己的行為負責，用壞了作業封面就自己畫一本，「不錯啊!自己想辦法解決問題，不是開口找媽媽」、「反應很快值得鼓勵」、「大班可以畫這樣很厲害耶」、「我已經預見了這孩子的前途，好好栽培，搞不好是未來的畢卡索」、「厲害！這麼小就有這種危機處理意識，並付諸行動」、「比原來的還好看，我是老師的話看到加分」、「這孩子以後不得了」。

(中時新聞網)