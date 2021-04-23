機構件廠—乙盛-KY(5243)致力提升車用及伺服器產品比重，去年毛利率攀升至17.42%，隨著產品組合優化，乙盛-KY第1季毛利率優於去年第4季，為因應客戶需求，乙盛-KY在馬來西亞、越南、墨西哥同步擴產，擴產效益可望自第2季陸續顯現，在新產能加入下，乙盛-KY表示，今年營收及毛利均可望優於去年。

乙盛-KY過去產品以TV居多，致使毛利率表現平平，不過乙盛-KY搭上Tesla銷售高成長列車，車用產品營收逐年放大，目前車用產品佔營收比重已拉升至30%以上，逐漸追上TV成為公司主力產品，加上伺服器產品除既有客戶出貨成長，今年也有新客戶加入，在車用產品及伺服器兩大產品扮推手下，乙盛-KY毛利率連兩年走高，去年平均毛利率攀高至17.42%，創下歷年新高。

乙盛-KY表示，今年車用產品除得力於Tesla銷售成長，由於電動汽車輕量化趨勢，如：Tesla電池包延伸底座機構總成，歐美車廠電動車款也在洽談中，且公司將產線製程從金屬沖壓逐步擴大至塑膠成型、皮革包覆，包括：應用於車廂內部飾件的熱壓成型技術等，以及將產品從過去的單件零組件進階至總成件，如：發泡成型技術的座椅件總成/扶手件總成、車門內側總成、車尾門內側總成等，部分塑膠件已自去年開始貢獻業績，預估今年總成件及塑膠件會有較大貢獻，進而推升今年車用產品佔比達40%。

在網通伺服器方面，乙盛-KY產品主要是資料庫中心機架及伺服器外殼等，今年除現有客戶可望維持成長，預期今年下半年有新客戶開始出貨，伺服器可望成為乙盛-KY今年營運成長另一個動能。

乙盛-KY現有大陸昆山、墨西哥、馬來西亞及越南四個廠區，為滿足車用客戶訂單需求，乙盛-KY啟動墨西哥廠擴產，除原有3條沖壓連續線，再增加兩條產線，一條沖壓連續線專屬汽車，另一條則是彈性因應所有產品，新產線預期今年第2季試產，第3季開始放量。

在昆山廠及馬來西亞廠部分，目前昆山廠車用產品為中小件為主，過去主要供應大陸以外地區Tesla銷售，未來也將配合Tesla大陸廠區需求；馬來西亞兩個舊廠今年也將進行重組，過去馬來西亞廠以生產TV機構件為主，目前是TV+伺服器，預估今年以後伺服器與TV佔比將各半。

至於越南新廠受到疫情影響，預計今年4月底、5月初開始量產，未來越南廠和馬來西亞廠一樣，以生產TV為主，除母公司鴻海(2317)訂單外，也會承接部分中企越南廠的訂單，未來亦有機會搭配生產伺服器。

受惠於TV及伺服器機構件出貨增加，乙盛-KY自結今年第1季合併營收為26.77億元，年成長45.01%，由於產品組合優化，乙盛-KY預估，第1季毛利率將優於去年第4季，今年營收及毛利率都會向上，獲利可望比去年好。

(時報資訊)